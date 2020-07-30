30 июля состоялась премьера пятого сезона детского анимационного сериала. Новые эпизоды мультфильма Маша и Медведь опубликованы в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

30 июля состоялась премьера пятого сезона детскогоанимационного сериала. Новые эпизоды мультфильма "Маша и Медведь" опубликованы вонлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.Для просмотра доступны пока две серии. Эпизод под названием "Большойпоход", повествует о путешествии персонажей ленты к проснувшемуся вулкану. Мультфильм "Чтовнутри?" покажет, как Маша конструирует технику.Третья серия "Маши и Медведя" увидит свет 27 августа.Эпизоды будут появляться в Сети не чаще раза в месяц.Отметим, что в пятом сезоне мультфильма всего 26 эпизодов.Выпускает картину компания Animaccord.Напомним, в 2019 году сериал "Маша и Медведь" отметил круглуюдату – десять лет с момента премьеры. За эти годы российский мультик влюбил всебя маленьких зрителей по всему миру. Мультик переведен на 39 языков, его смотрят в 150 государствах.Более того, сериал о непоседливой Маше и ее буром друге попалв Книгу рекордов Гиннесса. Мультик оказался самым популярным навидеохостинге "Ютуб". Самой любимой у зрителей стала серия "Маша плюс каша" – четыре миллиарда просмотров.