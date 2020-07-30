Целью мероприятия было привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме дорожно-транспортного травматизма.

29 июля 2020 года в Суздале на двух самых оживлённых перекрёстках центральной улицы была проведена акция «Невнимательность ценою в жизнь». В её рамках активисты волонтерского штаба Суздальского района – вчерашние выпускники городской общеобразовательной школы №1 Арина Бекетова и Александра Смирнова, а также главный специалист отдела по культуре, спорту, семье и молодёжной политике администрации Суздальского района Анастасия Барынина, нанесли на тротуары, а также на прилегающие к проезжей части территории у пешеходных переходов надписи: «Возьмите ребенка за руку», «Снимите наушники» и «Пешеход, убедись в безопасности».Целью мероприятия было привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме дорожно-транспортного травматизма и информировать о возможных рисках на дороге и способах избежать их.В акции приняли участие и сотрудники ОМВД Росси по Суздальскому району. Полицейские ДПС ОГИБДД обеспечивали безопасность участников акции, подсказывали, где лучше разместить надписи, а главное напоминали взрослым и детям основные правила дорожного движения, а также важность их соблюдения.Суздальцы единодушно положительно оценили работу участников акции.