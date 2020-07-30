15 августа в Суздале состоится VII Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне».

15 августа в Суздале состоится VII Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне».В этом году колокола вновь зазвучат над Суздальской землей со звонницы самой высокой колокольни города – колокольни Ризоположенского монастыря. Для гостей фестиваля будет работать ремесленная ярмарка, где свои изделия представят мастера из разных уголков Владимирской области. Помимо концертов колокольных звонов, а также мастер-классов, гостей фестиваля ожидает выступление сразу трех хоровых коллективов: Владимирского камерного хора, вокального Ансамбля ARIELLE, лауреатов Премии ЦФО, Губернаторского камерного хора "Русский партес" Тверской академической областной филармонии.Завершится вечер концертом, программа которого была специально подготовлена коллективами Центра классической музыки.