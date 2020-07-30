Автолюбитель предъявил сотрудникам ДПС права, купленные в сети Интернет.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого мужчины. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.В марте текущего года инспекторами ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль под управлением 37-летнего местного жителя. В результате проверки водительского удостоверения, предоставленного автолюбителем, выяснилось, что документ за данным номером принадлежит другому гражданину.Водительское удостоверение, вызвавшее сомнение в подлинности, было изъято полицейскими и направлено на экспертизу, по результатам которой документ был признан поддельным. Полицейские установили, что права мужчина купил на одном из сайтов в сети Интернет.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкции статьи, инкриминируемой фигуранту, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.