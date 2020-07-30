Им станет бывший руководитель облздрава Владимир Безруков

Приказом Департамента здравоохранения Владимирской области с 27 июля 2020 года главным врачом Областной клинической больницы назначен Владимир Александрович Безруков.Новый руководитель – выпускник Ивановского государственного медицинского института (специальность «лечебное дело») и Российской академии госслужбы при Президенте Российской Федерации (специальность «Государственное и муниципальное управление»).Владимир Безруков прошел профессиональный путь от врача-интерна Селивановской ЦРБ до главного врача данного учреждения. С декабря 2005-го по декабрь 2010 года – председатель комитета по социальной политике администрации Владимирской области; с декабря 2010-го по апрель 2013 года – директор департамента здравоохранения Владимирской области. В разные годы работал на руководящих должностях в учреждениях здравоохранения государственной и негосударственной форм собственности. С июня 2020 года – заместитель главного врача Областной клинической больницы.Имеет действующий сертификат по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».Общий стаж работы в системе здравоохранения – 19 лет.