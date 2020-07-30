Как не нарваться на "двойника", рассказал юрист Евгений Соловьев, председатель общества защиты прав потребителей.

Популярные направления поездов привлекли внимание мошенников. Люди пытались купить билеты, как они думали, на сайте РЖД, но оказались на поддельной версии сайта. Сразу после оплаты деньги пропадали. При переводе сайт сообщал, что произошла ошибка по вине банка и операцию необходимо повторить. Особо доверчивые граждане переводили нужную сумму по несколько раз в надежде заполучить билет по выгодной цене.Как не нарваться на "двойника", рассказал нашему корреспонденту Юлии Болдиной юрист Евгений Соловьев, председатель общества защиты прав потребителей.