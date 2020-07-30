Владимирская область готовится к возвращению коронавируса. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор. Владимир Сипягин отметил, что принять все возможные превентивные меры, чтобы не

Владимирская область готовится к возвращению коронавируса. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор. Владимир Сипягин отметил, что принять все возможные превентивные меры, чтобы не допустить отката назад, поручил главам регионов Президент на своем совещании, посвящённом возможной второй волне распространения Covid-19. Губернатор отметил, что сейчас в нашей области восстанавливается деловая активность, возобновляют работу детские сады, и