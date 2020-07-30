Защитный бокс обеспечивает полностью герметичное пространство, безопасность и охрану пациентов и медицинского персонала

30 июля Владимирская станция скорой медицинской помощи получила защитный бокс Lamsystems X-BIO для транспортировки инфицированных пациентов. Спецоборудование закуплено за счет средств областного бюджета в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.Как сообщил и.о. главного врача Станции скорой медицинской помощи города Владимира Георгий Жуков, применение данного оборудования обеспечивает полностью герметичное пространство, безопасность и охрану пациентов и медицинского персонала, а также исключает утечку опасных биологических веществ.Сотрудники экстренной службы в ближайшее время будут обучены правилам эксплуатации защитного бокса. После каждого применения спецоборудования предусмотрена его полная санитарная обработка.