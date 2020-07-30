Сейчас этих птиц становится все меньше из-за исчезновения болот, встретить Турухтана - удача.

Краснокнижную птицу удалось заснять на видео любителю природы во Владимирской области.Птица Турухтан, из семейства бекасовых, шагает вдоль воды не случайно. Её излюбленные лакомства - это водяные насекомые, моллюски и улитки. Гнездятся Турухтаны на севере Европы и в Сибири. А зимуют к Югу от Сахары и обычно уже в конце июня самцы улетают в Африку. У самцов этого вида есть воротник из перьев, они распускают его во время токования. Сейчас этих птиц становится все меньше из-за исчезновения болот, встретить Турухтана - удача.