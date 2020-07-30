Благоустроить их решили по просьбам местных жителей

Во Владимире за счёт денег, заработанных управлением ЖКХ из внебюджетных источников, отремонтируют более 20 дворовых территорий и муниципальных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Уже вчера, например, были уложены асфальто-бетонной крошкой дорожки во дворах домов №37 по улице Балакирева и №16 по улице Сурикова.Несмотря на то, что эти территории не были включены в список ремонтов по различным программам, благоустроить их решили по просьбам местных жителей.«К сожалению, в этом году наш двор не попал в программу «Комфортная городская среда». Но заасфальтировать дорогу у дома было просто необходимо. И то, что сегодня здесь такие долгожданные работы ведутся, для нас стало большой радостью», - сказала жительница дома №9 по улице Завадского Людмила Кельина.