В ближайшее время сотрудников «скорой» обучат, как пользоваться защитным боксом

30 июля на Владимирскую станцию скорой помощи доставили защитный бокс для транспортировки заражённых COVID-19 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.Спецоборудование Lamsystems X-BIO куплено за счёт областного бюджета для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.По словам и.о. главного врача Станции скорой медицинской помощи г. Владимира Георгия Жукова, это оборудование обеспечивает полностью герметичное пространство, безопасность и охрану пациентов и медицинского персонала, а также исключает утечку опасных биологических веществ.В ближайшее время сотрудников «скорой» обучат, как пользоваться защитным боксом.