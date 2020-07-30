Разыскиваются. Сейчас владимирские волонтеры из отряда «Лиза Алерт» и полиция ищут более 20 человек.

Разыскиваются. Сейчас владимирские волонтеры из отряда «Лиза Алерт» и полиция ищут более 20 человек. С началом грибного сезона количество заблудившихся людей резко выросло.Только в июле поисковики и полицейские получили около 90 заявок. Эта цифра прозвучала на совместной пресс-конференции. По словам врио начальника отделения управления угрозыска УМВД по Владимирской области Максима Журавлева, большинство пропавших находятся в течение первых суток. Многие теряются в городах, как правило, это пожилые люди с различными заболеваниями. Самый резонансный случай произошел две недели назад - под Муромом родители не уследили за трехлетним ребенком. К счастью, малыша быстро нашли. Людей ищут разными способами. В этом году к поискам подключили и лошадей.Валентина Савинова, координатор добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: «Это очень хорошая база, много открытых участков местности, и в лесах много площадей - те же вырубки под линиями электропередач, большие километры тех же лесных дорог - тропинок, линейных объектов , это можно осматривать с лошадей. Лошадь - тихое животное, плюс оно само может реагировать, за реакцией лошади тоже надо следить».Людей ищут даже с воздуха - с помощью беспилотников. Полиция и спасатели еще раз напоминают правила безопасности. Во-первых, не брать в лес маленьких детей, а если взяли - заранее сообщить об этом кому-то из родных и близких. Во-вторых, надевать яркую одежду, брать с собой воду и немного еды, лекарства, компас, проверить зарядку на телефоне. И не забыть свисток - для подачи звуковых сигналов.Александр Сыпченко