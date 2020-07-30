Любые попытки ввезти мусор, обещает первый заместитель главы Александр Курбатов, будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности.
Жители Петушинского района перекрыли подъезд к старой свалке, на которую московские предприниматели уже несколько лет тайно свозят тонны отходов. Недавний пожар буквально вынудил людей принять решительные меры, чтобы обезопасить себя и свои семьи.
Это настоящий крик о помощи. Более сотни жителей Покрова уже несколько дней дежурят на дороге, ведущей к свалке твердо-бытовых отходов в селе Нагорное. С 2016 года она числится закрытой, но местные не раз останавливали здесь фуры с мусором с московскими номерами. Несколько дней назад свалка загорелась, и весь район тут же накрыло зловонное облако из гари и пыли. После этого люди и вышли на дорогу
Станислав Замятин, местный активист: "Земля там уже порядком отравлена. Если мы возьмем пробы с глубины 5, 6, 10 метров, мы получим, просто получим, полную таблицу Менделеева с отравляющими веществами. Вот, в чем проблема и вот, в чем причина".
Местные утверждают, что из-за запаха невозможно спать с открытыми окнами и даже дышать. Люди опасаются за свое здоровье.
Михаил Ильин, местный житель: "Люди сюда приезжают с детьми, с годовалыми детьми. В итоге, потом, чтобы эти дети заболели непонятно чем, раком или другими заболеваниями".
Сейчас открытого огня на свалке нет, но очаги задымления еще остаются. Администрация района, управление МЧС и даже предприниматели направили сюда всю свободную технику. Что называется, навалились всем миром.
Олег Котров, глава администрации г. Покров: "Оперативно потушить там пожар на свалке, чем мы и занимаемся. Работает группировка МЧС, и возим грунт, помогают предприниматели района. К сожалению, на удивление городские предприниматели отказались помогать".
На ситуацию отреагировали и в региональном ОНФ. Активисты уже обратились на федеральный уровень с просьбой принять экстренные меры.
Наталья Палаткина, член регионального штаба ОНФ: "Собственная нажива для них важнее, чем жизнь людей на этой территории. И вот только мы вместе, наверное, сможем это пресечь и сделать. Я даже не скажу про Владимирскую область, а про всю Россию, чтобы мы могли дышать полной грудью, гордиться своей Россией".
Сейчас ситуация - под контролем администрации Петушинского района. Любые попытки ввезти мусор, обещает первый заместитель главы Александр Курбатов, будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности. Специальные блок посты будут проверять каждую сомнительную машину.
Александр Курбатов, первый заместитель главы администрации Петушинского района: "Усиливается контроль за въездом туда техники, будет обеспечиваться досмотр не только документов техники, но и проверка груза. Даже не на подъезде к этой свалке, а даже в тех местах, где есть признаки ее отстоя".
Деятельностью компании "Экоальянс", именно ей принадлежит свалка, теперь займутся правоохранительные органы. Район намерен полностью перекрыть кислород московским мусорным дельцам.
Александр Сыпченко, Максим Котов Вести Владимир