Любые попытки ввезти мусор, обещает первый заместитель главы Александр Курбатов, будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности.

Жители Петушинского района перекрыли подъезд к старой свалке, на которую московские предприниматели уже несколько лет тайно свозят тонны отходов. Недавний пожар буквально вынудил людей принять решительные меры, чтобы обезопасить себя и свои семьи.Это настоящий крик о помощи. Более сотни жителей Покрова уже несколько дней дежурят на дороге, ведущей к свалке твердо-бытовых отходов в селе Нагорное. С 2016 года она числится закрытой, но местные не раз останавливали здесь фуры с мусором с московскими номерами. Несколько дней назад свалка загорелась, и весь район тут же накрыло зловонное облако из гари и пыли. После этого люди и вышли на дорогуСтанислав Замятин, местный активист: "Земля там уже порядком отравлена. Если мы возьмем пробы с глубины 5, 6, 10 метров, мы получим, просто получим, полную таблицу Менделеева с отравляющими веществами. Вот, в чем проблема и вот, в чем причина".Местные утверждают, что из-за запаха невозможно спать с открытыми окнами и даже дышать. Люди опасаются за свое здоровье.Михаил Ильин, местный житель: "Люди сюда приезжают с детьми, с годовалыми детьми. В итоге, потом, чтобы эти дети заболели непонятно чем, раком или другими заболеваниями".Сейчас открытого огня на свалке нет, но очаги задымления еще остаются. Администрация района, управление МЧС и даже предприниматели направили сюда всю свободную технику. Что называется, навалились всем миром.Олег Котров, глава администрации г. Покров: "Оперативно потушить там пожар на свалке, чем мы и занимаемся. Работает группировка МЧС, и возим грунт, помогают предприниматели района. К сожалению, на удивление городские предприниматели отказались помогать".На ситуацию отреагировали и в региональном ОНФ. Активисты уже обратились на федеральный уровень с просьбой принять экстренные меры.Наталья Палаткина, член регионального штаба ОНФ: "Собственная нажива для них важнее, чем жизнь людей на этой территории. И вот только мы вместе, наверное, сможем это пресечь и сделать. Я даже не скажу про Владимирскую область, а про всю Россию, чтобы мы могли дышать полной грудью, гордиться своей Россией".Сейчас ситуация - под контролем администрации Петушинского района. Любые попытки ввезти мусор, обещает первый заместитель главы Александр Курбатов, будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности. Специальные блок посты будут проверять каждую сомнительную машину.Александр Курбатов, первый заместитель главы администрации Петушинского района: "Усиливается контроль за въездом туда техники, будет обеспечиваться досмотр не только документов техники, но и проверка груза. Даже не на подъезде к этой свалке, а даже в тех местах, где есть признаки ее отстоя".Деятельностью компании "Экоальянс", именно ей принадлежит свалка, теперь займутся правоохранительные органы. Район намерен полностью перекрыть кислород московским мусорным дельцам.Александр Сыпченко, Максим Котов Вести Владимир