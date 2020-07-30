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Больше всего - 957 - во Владимире803 - в Гусь-Хрустальном районе654 - в Петушинском районе496 - в Муромском районе451 - в Ковровском районе426 - в Александровском районе309 - в Собинском районе287 - в Вязниковском районе258 - в Юрьев-Польском районе198 - в Кольчугинском районе157 - в Судогодском районе131 - в Киржачском районе134 - в Меленковском районе95 - в Суздальском районе76 - в Камешковском районе56 - в Радужном38 - в Селивановском районе37 - в Гороховецком районе30 июля лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 - в Гусь-Хрустальном районе3 - в Ковровском районе3 - в Муромском районе3 - во Владимире2 - в Суздальском районе2 - в Кольчугинском районе2 - в Петушинском районе1 - в Александровском районе1 - в Юрьев-Польском районе1 - в Меленковском районе