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30 июля лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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3 - в Ковровском районе
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3 - во Владимире
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