Это наименьший прирост COVID-инфицированных за время пандемии

За прошедшие сутки на 30 июля во Владимирской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, лабораторно подтвердились 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это наименьший суточный прирост COVID-инфицированных за время пандемии.4 заражённых выявлено в Гусь-Хрустальном районе;3 – в Ковровском;3 – в Муромском;3 – во Владимире;2 – в Суздальском;2 – в Кольчугинском;2 – в Петушинском;1 – в Александровском;1 – в Юрьев-Польском;1 – в Меленковском.Всего на территории Владимирской области зафиксировано 5563 случаев заражения COVID-19. Больше всего заражённых выявлено во Владимире – 957, Гусь-Хрустальном районе – 803 и в Петушинском районе – 654.