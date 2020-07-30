На территории Владимирской области за прошедшие сутки . на 30 июля лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки . на 30 июля лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Муромском, 3 сл. в г. Владимире, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Петушинском, 1 сл. в Александровском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Меленковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5563 случая заболевания (957 сл. в г. Владимире, 803 сл. в Гусь-Хрустальном, 654 сл. в Петушинском, 496 сл. о. Муром, 451 сл. в Ковровском, 426 сл. в Александровском, 309 сл. в Собинском, 287 сл. в Вязниковском, 258 сл. в Юрьев-Польском, 198 сл. в Кольчугинском, 157 сл. в Судогодском, 131 сл. в Киржачском, 134 сл. в Меленковском, 95 сл. в Суздальском, 76 сл. в Камешковском, 56 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.