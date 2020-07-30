Днем 29 июля на трассе близ деревни Алексеевка Саткинского района Челябинской области мужчина искромсал ножом собственную жену, передает телеканал . Сообщается, что семья ехала вместе с ..

Днем 29 июля на трассе близ деревни Алексеевка Саткинского района Челябинской области мужчина искромсал ножом собственную жену, передает телеканал "". Сообщается, что семья ехала вместе с дочерьми двух и четырех лет к стоматологу. В какой-то момент они остановились на обочине и между супругами произошел конфликт. В его ходе злоумышленник буквально искромсал женщину на глазах у детей. Очевидцы сняли произошедшее на видео.