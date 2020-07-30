Председатель общественной организации Эковахта Сахалина Дмитрий Лисицын попросил жителей Приморья не кормить косаток и белух, передает . Животные, освобожденные из печально известной ..

Председатель общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын попросил жителей Приморья не кормить косаток и белух, передает . Животные, освобожденные из печально известной "китовой тюрьмы", как оказалось, успели привыкнуть к людям. Поэтому их часто можно заметить поблизости от берега. Более того, они позволяют людям гладить себя и едят у них с рук корм. Последнее обстоятельство не очень полезно, поскольку животным стоит научиться самостоятельно добывать пищу.