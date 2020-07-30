Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов прокомментировал задержание 32 членов российской частной военной компании под Минском. Он выдвинул свою версию произошедшего.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прокомментировал задержание 32 членов российской частной военной компании под Минском. Он выдвинул свою версию произошедшего.Накануне в телеграм-каналах появилась версия о том, что сотрудники ЧВК использовали Минск как перевалочный пункт. Венедиктов отнесся к этому с сомнением. Аэропорт белорусской столицы – не самое подходящее место для переброски в другие страны. К тому же, российские частные военные компании предпочитают отправляться за рубеж из Ростова-на-Дону, пишет главред "Эха" в своем телеграм-канале.Он предположил, что россияне собирались в Белоруссии на случай дестабилизации ситуации в республике. По его словам, в Москве сомневаются, что Лукашенко сможет сохранить власть. Венедиктов предположил, что белорусский лидер разгадал замысел Кремля и воспринял действие Москвы как угрозу своему положению.Журналист уверен: просто ради пиара и шума в СМИ Лукашенко не решился бы на задержание россиян. Произошедшее Венедиктов считает "не просто пощечиной Путину, а ударом в нос".О задержании бойцов российской частной военной компании под Минском стало известно в среду, 29 июля. Государственные белорусские СМИ причислили их к ЧВК Вагнера, позже в российских средствах массовой информации появились сообщения о том, что это были члены ЧВК "Мар".После произошедшего Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совета безопасности Белоруссии. Он потребовал от ведомств обратиться к Кремлю за разъяснениями. На следующий день в Минске заявили, что в республике могут находиться еще около 200 сотрудников российских ЧВК."По оперативной информации в Беларуси могут находиться до 200 боевиков. Ведутся их поиски", - сообщил госсекретарь Совбеза.Цирк. А что их искать? Известно же, что боевики, когда прячутся от КГБ Беларуси, живут всей толпой, ходят строем, не пьют и носят военную одежду.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba)