В 2021 году службе исполнилось 218 лет.

30 июля 2021 года подразделениям материально-технического и хозяйственного обеспечения органов внутренних дел Российской Федерации исполняется 218 лет.История службы берет свое начало с конца XVIII века.По разработанным министром внутренних дел В.П. Кочубеем штатам министерства создавался Департамент внутренних дел. В его состав вошли четыре экспедиции, в ведении которых было попечение о народном продовольствии, спокойствии и благочинии, надзор за пребыванием иностранных подданных, разработка сельхозпрограмм, поиск природных ископаемых, содержание, обеспечение и управление мест лишений свободы, градостроительство, учёт промышленных предприятий, их модернизация и контроль за техническим оснащением и обеспечением, ведение медицинской коллегией, руководство медицинскими, социальными, исправительными и общественными учреждениями.Так, 18 июля (30 июля по новому стилю) 1803 г. состоялся Именной, данный Сенату, указ «О соединении дел, кои доселе были ведомы в Мануфактур-коллегии и её Контор, в Экспедиции Государственного хозяйства, Опекунства иностранных и сельского домоводства и в Главной Соляной конторе, в одно управление с Департаментом внутренних дел, под именем Экспедиции Государственного хозяйства». С этой даты начался отсчет времени деятельности материально-технического и хозяйственного обеспечения органов внутренних дел.В 1904 году в составе Министерства внутренних дел учреждено Главное управление по делам местного хозяйства, отвечавшее за земское и городское хозяйство, народное здоровье, страхование и реализацию противопожарных мер.В конце 1917 года единого органа, выполнявшего тыловые функции не было. Лишь в апреле следующего года при административном отделе Моссовета, руководящем милицией и уголовным розыском столицы, была создана хозяйственная часть, и только в августе организован отдел снабжения при Главном управлении милиции НКВД РСФСР.В 1923 г. образовано заготовительное объединение хозяйственных органов милиции Республики НКВД РСФСР, позднее - Заготхоз. Далее - Административно-хозяйственное управление НКВД СССР, в которое вошли административно-хозяйственный, хозяйственный, санитарный, сельскохозяйственный, тюремный отделы, а также отдел связи, поликлиника и больница, три автобазы, комендатура, пожарная охрана, изоляторы: Бутырский, Сретенский, Особого назначения, Челябинский, Верхнеуральский, Суздальский и Ярославский.В 1960 г. подразделение было упразднено, а спустя более 6 лет образовано Хозяйственное управление Министерства охраны общественного порядка СССР, в декабре 1996 г. - Производственно-хозяйственное управление МВД России, которому через два года вернули былое название - Хозяйственное управление.В 2004 году в структуре центрального аппарата ведомства был образован Департамент тыла, и только после реформирования системы в 2011 году появился современный Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России.Сегодня приоритетным направлением службы является обеспечение бесперебойного снабжения подразделений полиции необходимыми видами имущества для выполнения задач по охране общественного порядка и противодействия преступности, в том числе современным вооружением, военной и специальной техникой. Ведется работа по реализации медицинского обеспечения и гарантий социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел.***Об особенностях несения службы в тыловом подразделении не понаслышке знают сотрудники, не один десяток лет выполняющие задачи по этому направлению деятельности органов внутренних дел. В их числе – инспектор группы тылового обеспечения ОМВД России по Кольчугинскому району Александр Мещеряков и старший специалист по вооружению УМВД России по городу Владимиру капитан внутренней службы Андрей Богатырев.Сотрудники, которые сегодня вместе с коллегами принимают поздравления с профессиональным праздником, отмечают, что, хотя их служба не предусматривает поиск нарушителей закона или раскрытие преступлений, но важность её едва ли можно переоценить.- От надежности работы, в том числе, тылового подразделения зависит общий результат выполнения всех задач, возложенных на полицию, - отмечают сотрудники.***30 июля в УМВД России по Владимирской области состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику подразделений материально-технического и хозяйственного обеспечения органов внутренних дел.С праздником сотрудников и ветеранов поздравили начальник Тыла УМВД России по Владимирской области Сергей Сутормин и начальник УРЛС УМВД России по Владимирской области Павел Алексахин.Сотрудникам, достигшим высоких успехов в служебной деятельности, были вручены почетные грамоты и благодарности.