Знаменитый замок в Муромцево, посетили волонтеры со всей страны. Они помогают возвратить усадьбе былой облик. Заповедную школу организовали при поддержке Русского Географического общества.

Знаменитый "замок" в Муромцево, посетили волонтеры со всей страны. Они помогают возвратить усадьбе былой облик. "Заповедную школу" организовали при поддержке Русского Географического общества.Тула, Самара , Санкт-Петербург : в усадьбу Храповицкого волонтеры съехались со всей страны. Их научат азам реставрации дерева. Реставрировать старинные экспонаты волонтеры не могут , запрещено законом. Поэтому учатся воссоздавать элементы декоративной деревянной резьбы. Это один из самых сложных материалов для сохранения. К концу смены ее участники представят проекты с предложениями, как можно помочь знаменитому имению. Одна из задач волонтеров - медиапродвижение усадьбы в социальных сетях.Ираида Алалыкина - волонтер:- Одно из главных предложений - включить Муромцево вЗолотое кольцо России. Потому что туристы ищут впечатление , а естественнокогда видишь замок. Первое впечатление , как бы сейчас молодежь сказала"вау".