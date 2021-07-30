«Энергосбыт Волга» отмечает свой четвёртый день рождения. 31 июля 2017 года организация была зарегистрирована в Федеральной налоговой службе. Именно эта дата официально считается днём рождения компании.

«Энергосбыт Волга» отмечает свой четвёртый день рождения. 31 июля 2017 года организация была зарегистрирована в Федеральной налоговой службе. Именно эта дата официально считается днём рождения компании.20 марта 2018 года приказом Министерства энергетики Российской Федерации №166 Обществу был присвоен статус гарантирующего поставщика. С 1 апреля 2018 года компания приступила к исполнению своих обязанностей во Владимирской области.«Уже больше года мы работаем в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране и в мире. И самое главное, что мы работаем качественно и на высоком уровне выполняем свои должностные обязанности. В этот праздничный день хотел бы выразить благодарность и признательность всем сотрудникам за добросовестный труд, стойкость и терпение! За четыре года работы компании нам с вами действительно удалось многого добиться. И впереди нас ждут новые проекты и амбициозные задачи!», – отметил генеральный директор Энергосбыт Волга Александр Москвитин.Сегодня ООО «ЭСВ» занимает 53% в доле рынка на территории Владимирской области. Клиентами компании являются более 463 тысяч клиентов: физических и юридических лиц. Компания постоянно внедряет и совершенствует современные дистанционные каналы обслуживания и сервисы. Можно с уверенностью говорить, что Общество динамично развивается, и тенденция к росту идёт по всем основным показателям.