Местные власти ожидают ещё два крупных транша.

Перед 1000-летием древнего города Правительство России ссудило Суздалю 54 млн рублей на ремонт дорог. Местные власти ожидают ещё два крупных транша на восстановление инфраструктуры.«На тротуары и проезжую часть в 2021 году будет потрачено более 100 млн рублей. Выделенные руководством страны 54 млн уже поступили в департамент транспорта и дорожного строительства. Готовятся конкурсные процедуры. Подрядчик отремонтирует три улицы: Покровскую, Садовую и Пожарского.Напомним, что на благоустройство города выделено ещё 154 млн рублей, на которые заасфальтируют парковки, оборудуют смотровую площадку, проведут уличное освещение.