Во Владимирской области на 30 июля подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 30 июля подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 53 человек. Ещё по 22 жителя подхватили опасную инфекцию в 22 сл. в Муромском, 21 сл. в Ковровском, 21 сл. в Гусь-Хрустальном, 11 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Суздальском, 8 сл. в Киржачском, 8 сл. в Собинском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. РадужныйВсего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 43 019 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 10090 случаев во Владимире, 5062 - в Гусь-Хрустальном районе, 4629 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.