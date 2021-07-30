Злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции через несколько часов после совершенных преступлений.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).Обвиняемый был задержан в апреле текущего года после поступившего в полицию сообщения о хищении имущества местного жителя.Прибывшие по сообщению сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что между потерпевшим и незнакомым ему мужчиной произошел конфликт, в результате которого оппонент ударил потерпевшего. Последний, упав, потерял сознание. Очнувшись, обнаружил пропажу телефона и банковских карт.Полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего, которые смогли описать приметы второго участника конфликта. В этот же день сотрудники ППС задержали злоумышленника. В карманах его одежды был обнаружен похищенный телефон и чеки из магазинов.В ходе следствия установлено, что фигурант, воспользовавшись бессознательным состоянием потерпевшего, похитил телефон и карты, после чего скрылся. Впоследствии картами были оплачены покупки в разных магазинах.Причиненный собственнику ущерб в сумме более 12 000 рублей был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.