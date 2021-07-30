Золотые ворота есть и на берегу Плещеева озера. Правда, не настоящие, а макет.

Золотые ворота есть и на берегу Плещеева озера. Правда, не настоящие, а макет.Появилась миниатюрная копия всемирно известного памятника белокаменного зодчества здесь год назад. Но внимание гостей Переславля-Залесского привлекла именно сейчас, в туристический сезон. В планах у собственников земель организовать тут масштабный лугопарк "Золотое кольцо России в миниатюре" и дополнить пейзаж макетами и других исторических памятников городов, входящих в Золотое кольцо.