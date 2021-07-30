Недобросовестных владельцев будут привлекать к ответственности.

Во Владимире полиция и чиновники мэрии провели рейд по заброшенным зданиям. Цель – предупреждение несчастных случаев в потенциально опасных домах.В мэрии напоминают, что ответственность за содержание строений лежит на собственниках. Недобросовестных владельцев будут привлекать к ответственности.Итак, проверяющие обошли 11 адресов: улица Красная горка дом №1, Солнечная-19, Малые Ременники-5, Мира-72 «А», 18 и 22, Сакко и Ванцетти-18 и 22, Добросельская-178 и 180, Добросельский проезд-3.Из списка лишь здание бывшей котельной на Мира находится на балансе администрации.«Оно защищено от проникновения посторонних. Лестницы на второй этаж срезаны, окна заложены кирпичом или закрыты решётками», - рассказали в пресс-службе.Остальные сооружения находятся в частной собственности. Часть из них хозяева обезопасили. Однако от попадания непрошенных гостей в постройку на улице Солнечной защищает только крапива. На Малых Ременниках – вход свободный. Бомжи давно обживают это место. Схожая ситуация сложилась на Добросельском проезде.По результатам мониторинга власти выдали всем владельцам шести заброшенных домов предписания об устранении нарушений.