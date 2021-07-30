Давид Арахамия заявил об упущенном шансе Украины на нормальный диалог на международной арене.

Давид Арахамия заявил об упущенном шансе Украины на нормальный диалог на международной арене.Украина все стремительнее теряет вес на международной арене и становится марионеткой в руках влиятельных мировых держав. В связи с этим власти Незалежной пытаются хоть как-то заявить о своей значимости.Многие политологи в открытую заявляют о необходимости Украины налаживать отношения с Россией и урегулирования конфликта в Донбассе. Но действующие власти страны, кажется, действуют от противного.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы шантажировать весь мир, если бы не потеряла статус ядерной державы.По словам политика, бывший президент Леонид Кравчук неправильно расставил приоритеты и распорядился важнейшей стратегической силой в 90-х годах. Сейчас бы с Украиной разговаривали иначе, заявил политик. Он добавил, что действия Кравчука стали ошибкой, последствия которой сейчас отразились на всех украинцах.Напомним, ранее посол Германии на Украине Андрей Мельник призвал Запад принять Незалежную в состав НАТО или отдать ей ядерное оружие.Год назад власти Незалежной обсуждали возможность разработки ракетных комплексов с ядерными отходами для защиты от внешних угроз.