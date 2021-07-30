В Муроме местного жителя оштрафовали за экстремизм в социальных сетях. Прослушивая песни «Вконтакте», местные прокуроры нашли на странице мужчины аудиозапись, запрещённую к публичному ..

В Муроме местного жителя оштрафовали за экстремизм в социальных сетях.Прослушивая песни «Вконтакте», местные прокуроры нашли на странице мужчины аудиозапись, запрещённую к публичному распространению.Надзорное ведомство возбудило в отношении нарушителя административное дело по статье «хранение в целях массового распространения экстремистских материалов».Аудиофайл обязали удалить подальше от ушей других россиян, которых он может «заразить» экстремистскими настроениями.Ранее мы сообщали, что жителя Кольчугино за аналогичное провонарушение.