В Муроме местного жителя оштрафовали за экстремизм в социальных сетях.
Прослушивая песни «Вконтакте», местные прокуроры нашли на странице мужчины аудиозапись, запрещённую к публичному ..
В Муроме местного жителя оштрафовали за экстремизм в социальных сетях.
Прослушивая песни «Вконтакте», местные прокуроры нашли на странице мужчины аудиозапись, запрещённую к публичному распространению.
Надзорное ведомство возбудило в отношении нарушителя административное дело по статье «хранение в целях массового распространения экстремистских материалов».
Аудиофайл обязали удалить подальше от ушей других россиян, которых он может «заразить» экстремистскими настроениями.
Ранее мы сообщали, что жителя Кольчугино за аналогичное провонарушение.