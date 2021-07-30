Во Владимирской области из-за жары и засухи гибнут яровые посевы. Аграриям еще предстоит оценить ущерб, но уже очевидно, что на богатый урожай в этом сезоне рассчитывать не приходится.

Во Владимирской области из-за жары и засухи гибнут яровые посевы. Аграриям еще предстоит оценить ущерб, но уже очевидно, что на богатый урожай в этом сезоне рассчитывать не приходится. Больше всего пострадали зерновые культуры. Растения не вытянулись, колосья жидкие, зёрен в них мало. Воды не хватило овощам – кабачкам, моркови и капусте. Картофель и вовсе перестал расти.Специалисты «Россельхозцентра» раньше времени начали апробацию сортовых озимых посевов. Ученые выясняют, сгодятся ли плоды этого года в качестве семян на следующий. Как проходят полевые обследования, посмотрела Мария Городская.- Наши предки снопы делали тоже серпом. Вообще срезали всё поле.«Лучше серпа еще никто ничего не придумал», - говорит Ирина Данилова, замруководителя владимирского филиала Россельхозцентра. Он и сегодня - главное орудие сотрудников, а главная книга - инструкция номер один по апробации посевов. Необходимо проверить поле в полторы тысячи гектаров, по особой технологии - идти нужно по равнобедренному треугольнику.- До конца поля по диагонали идём, срезая пучками по десять штук.Почти полторы тысячи гектаров озимых - рожь и пшеница. Прогнозы по урожаю на этот год были положительными. Но аномально жаркое и сухое лето сказалось на колосьях не самым лучшим образом.Сергей Белицкий, генеральный директор ООО "Ручейки Ополья":- Внесли много удобрений. Рассчитывали на большой урожай. Но зерно получилось щуплое.Но на количестве это не скажется - с этого поля ожидается тридцать центнеров, как и в прошлом году. Эта рожь - элитная. С поля нужно отобрать два снопа по пятьсот стеблей - первый этап апробации. После отбора их складывают, готовят шпагат, этикетки и записывают данные: номер поля, его площадь, культура, которая на нём растёт, сорт, категория и дата, когда их срезали. Один сноп, но уже в полторы тысячи стеблей, собирают с пшеничного поля и поля с тритикале - кормовой культурой. Но пока берут на пробу только рожь - снопы отвозят в разборочный пункт.- Есть такое вот зёрнышко прям чёрное, рожки они называются. Это вот как раз болезнь. В данном случае у нас чисто всё.Каждый колосок осматривают на наличие болезней. Набирают лучшие колосья, чистосортные, без примесей. Обязательно по сто штук, чтобы было удобнее считать - в одном снопе должно быть не меньше пятисот колосков. Затем их перевязывают. И высчитывают чистоту колосьев - по формуле.Ирина Данилова, заместитель руководителя филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Владимирской области:- Это количество мы умножаем на сто и делим на число всех общих растений. У нас получается общий процент, потом смотрим по ГОСТу - соответствует он или не соответствует ГОСТу.На этом путешествие снопов не заканчивается - их возвращают в хозяйство. Они являются документом и прямым доказательством произведённой проверки. Эти семена соответствуют ГОСТу. Значит, в следующем году часть из них можно будет использовать для посевов. В Россельхозцентре готовятся проверить и яровые - их соберут в сентябре.Мария Городская, Семён Карпов. "Вести-Владимир".