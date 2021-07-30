Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детского сада. Ее обвиняют в получении взяток в значительном и крупном размерах. Как сообщают в региональном Следственном комитете, с

Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детского сада. Ее обвиняют в получении взяток в значительном и крупном размерах. Как сообщают в региональном Следственном комитете, с августа 2017 года по июль 2018-го заведующая получила 75 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за заключение контрактов на поставку продуктов. А с сентября 2018 по апрель 2020-го уже от другого