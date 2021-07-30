С важным событием ребят поздравили представители общественного совета.

Сотрудники Отделения МВД России по Селивановскому району Владимирской области вручили первые паспорта граждан Российской Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Мероприятие состоялось в канун 148-летия со дня образования районного центра – поселка Красная Горбатка.Перед вручением ребятам рассказали об истории возникновения паспорта и главных государственных символах страны.Сотрудники полиции напомнили, что с получением документа гражданин приобретает не только права, но и обязанности, которые необходимо строго исполнять.С важным событием в жизни ребят поздравила член Общественного совета при Отд МВД России по Селивановскому району Инна Смирнова. Общественница адресовала теплые слова напутствия, пожелала школьникам быть достойными гражданами России, чтить и преумножать традиции.Также на ребятам вручили памятные подарки.