Битое стекло, пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты разбросаны во дворе 7 и 9 домов по улице Пичугина. Отходы из баков каждый день вывозят специалисты мусорной компании, но до их

Битое стекло, пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты разбросаны во дворе 7 и 9 домов по улице Пичугина. Отходы из баков каждый день вывозят специалисты мусорной компании, но до их приезда собаки и вороны растаскивают пакеты по округе. Мусор валяется на земле, и его никто не убирает начала лета, жалуются местные жители. Тамара Марченко, жительница дома