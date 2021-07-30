В период с 5 по 14 июля подразделениями ГУ МВД России по г. Москве выявлено и раскрыто 39 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ...

В период с 5 по 14 июля подразделениями ГУ МВД России по г. Москве выявлено и раскрыто 39 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.В ходе операции столичными полицейскими выявлено 15 преступлений, связанных с незаконным приобретением и хранением наркотиков (ст. 228 УК РФ) и 24 преступления, связанных с их сбытом (ст.228.1 УК РФ).При проведении первого этапа операции оперативные сотрудники изъяли из незаконного оборота более 3 килограммов запрещенных средств и веществ, из которых около полутора килограммов каннабиса (марихуаны) и более одного килограмма героина. Кроме того изъято почти 100 граммов кокаина и более 53 граммов гашиша.В ходе операции сотрудниками полиции проводились мероприятия по пресечению незаконного выращивания наркосодержащих растений, выявлен незаконный посев каннабиса, расположенный в жилом помещении на севере Москвы.УНК ГУ МВД России по г. Москве