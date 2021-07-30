Злоумышленники по телефону убедили потерпевшую, что неизвестные лица пытаются оформить потребительский кредит на ее имя по доверенности...

«Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Теплый стан задержали подозреваемого в хищении денежных средств путем мошенничества», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что 54-летней жительнице столицы поступило несколько звонков от неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка. Они убедили женщину, что неизвестные лица пытаются оформить потребительский кредит на ее имя по доверенности. Звонившие с целью недопущения совершения в отношении нее противоправных действий предложили самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет.Заявительница согласилась и, получив кредит, перевела часть денег на указанный незнакомцами банковский счет, а часть – передала через мужчину, который приехал и представился сотрудником банка.После передачи денежных средств ей снова поступили звонки с указанием повторно провести такую же операцию в другом банке на сумму 1,9 млн рублей. Тогда потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, где ей сообщили, что ее обманули. Общий материальный ущерб составил 3,8 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Теплый стан задержали подозреваемого – 26-летнего жителя Московской области, который приезжал на автомобиле и забирал деньги у потерпевшей.По данным фактам следствием ОМВД России по району Теплый стан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, а также частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(495) 129-75-56