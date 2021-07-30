Полицейские напоминают о том, что при оплате государственной пошлины на официальном сайте Госуслуг возможно не только сэкономить время, но и воспользоваться 30% скидкой...

Полицейские Центрального округа столицы напоминают гражданам о том, что при оплате государственной пошлины на официальном сайте Госуслуг возможно не только сэкономить время, но и воспользоваться 30% скидкой.Чтобы оплатить госпошлину со скидкой, прежде всего, необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ruДля регистрации в личном кабинете сайта необходимо указать: СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Для получения полной учетной записи на сайте портал госуслуг рекомендует пройти биометрическую идентификацию.После пройденной регистрации необходимо подать заявление на госуслугу. Дождитесь, когда ведомство в личном кабинете выставит счёт на оплату госпошлины по вашему заявлению. После того, как в заявлении появилось поле «Оплатить», воспользуйтесь услугой. Чтобы сохранить скидку, введите УИН из электронной квитанции, которую получили при отправке заявления.Также на официальном портале имеется возможность оплатить:- административные штрафы;- налоговые задолженности;- судебные задолженности;- услуги ЖКХ;- счета за оказания гос. услуг (оплата счетов за аренду земли, детские кружки и сады);- оплата любых других платежей ведомства при наличии квитанции.С более подробной информацией о портале, перечне государственных услуг и способах оплаты, можно ознакомиться на официальном сайте УВД по ЦАО и на официальном сайте: www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60