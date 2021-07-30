Полицейские напоминают о том, что при оплате государственной пошлины на официальном сайте Госуслуг возможно не только сэкономить время, но и воспользоваться 30% скидкой...
Полицейские Центрального округа столицы напоминают гражданам о том, что при оплате государственной пошлины на официальном сайте Госуслуг возможно не только сэкономить время, но и воспользоваться 30% скидкой.
Чтобы оплатить госпошлину со скидкой, прежде всего, необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru
Для регистрации в личном кабинете сайта необходимо указать: СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Для получения полной учетной записи на сайте портал госуслуг рекомендует пройти биометрическую идентификацию.
После пройденной регистрации необходимо подать заявление на госуслугу. Дождитесь, когда ведомство в личном кабинете выставит счёт на оплату госпошлины по вашему заявлению. После того, как в заявлении появилось поле «Оплатить», воспользуйтесь услугой. Чтобы сохранить скидку, введите УИН из электронной квитанции, которую получили при отправке заявления.
Также на официальном портале имеется возможность оплатить:
- административные штрафы;
- налоговые задолженности;
- судебные задолженности;
- услуги ЖКХ;
- счета за оказания гос. услуг (оплата счетов за аренду земли, детские кружки и сады);
- оплата любых других платежей ведомства при наличии квитанции.
С более подробной информацией о портале, перечне государственных услуг и способах оплаты, можно ознакомиться на официальном сайте УВД по ЦАО и на официальном сайте: www.gosuslugi.ru.
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-11-60