Андрей Поротников, комментируя новость о референдуме по конституции, заявил, что действующий глава государства скоро уйдет в отставку, но новым президентом станет человек Лукашенко.

Андрей Поротников, комментируя новость о референдуме по конституции, заявил, что действующий глава государства скоро уйдет в отставку, но новым президентом станет человек Лукашенко.Главная политическая повестка Белоруссии – предстоящий референдум по конституции. Глава государства обещался внести поправки в основной закон страны после массовых акций протеста летом прошлого года по итогам президентских выборов.Руководитель аналитического центра Belarus Security BlogАндрей Поротников рассказал порталу "Солидарность", что в скором времени республику возглавит человек, приближенный к президенту Александру Лукашенко.По его мнению, Батька может прописать в конституции новую роль для себя. Эксперт предложил не делать поспешных выводов и дождаться официального текста новой конституции. Он уверен, что только после публикации можно решать, идти на референдум или нет. Тогда уже будет известно, "в каком формате" действующий президент покинет свой пост.Так или иначе, аналитик считает, что Лукашенко в скором времени уйдет в отставку. Он уточнил, что фамилия нового президента Белоруссии будет известна до конца текущего года."Я придерживаюсь той точки зрения, что уже в этом году мы будем точно знать фамилию нового президента", – заявил Поротников.Политолог подчеркнул, что на данный момент существует несколько вариантов развития событий. Точно неизвестно, какую должность захочет занять Лукашенко после отставки и уйдет ли он окончательно с политической арены.Кроме того, Поротников уверен, что Батька сам назначит преемника. "Это человек Лукашенко на сто процентов", – отметил эксперт. Он также подчеркнул, новый президент не будет пророссийским, прозападным или даже пробелорусским. Политолог уточнил, что новый Лидер Белоруссии будет ориентирован на волю Лукашенко. также он считает, что для России не будет иметь значение конкретная фамилия.