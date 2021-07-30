Представительница Владимирской области в сборной России Ангелина Мельникова завоевала бронзовую награду в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. По итогам четырёх упражнений спортсменка набрала 57,199 балла.

Представительница Владимирской области в сборной России Ангелина Мельникова завоевала бронзовую награду в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. По итогам четырёх упражнений спортсменка набрала 57,199 балла.Напомним, 27 июля женская сборная России по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Российскую команду представляли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.Ангелина Мельникова − серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратный серебряный призёр чемпионата мира в командном первенстве, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в личном многоборье и вольных упражнениях, двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырёхкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России. Гимнастка выступает параллельно за Владимирскую и Воронежскую области.