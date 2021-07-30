Жители улицы Верхняя Дуброва рискуют провалиться под землю. Прямо посреди тротуара возле 29-ого дома сломана крышка люка. Причем асфальт на тротуаре в идеальном состоянии. Именно поэтому

Жители улицы Верхняя Дуброва рискуют провалиться под землю. Прямо посреди тротуара возле 29-ого дома сломана крышка люка. Причем асфальт на тротуаре в идеальном состоянии. Именно поэтому любители двухколесного транспорта не жалея сил разгоняются с горки. И от несчастного случая их спасает только скорость реакции. Хотя ночью дыру посреди тротуара распознать очень сложно. Илья Дементьев, житель