Владимир Зеленский проводит зачистку силового блока. Что это значит, расшифровал эксперт.

Владимир Зеленский проводит зачистку силового блока. Что это значит, расшифровал эксперт.На Украине наблюдается ряд перестановок кадров в силовых структурах. Эксперты уверены – это неспроста. Президент Незалежной Владимир Зеленский делает это ради своей выгоды. Он меняет думающих руководителей на инфантильных и неспособных на волевые решения.Такую точку зрения выразил директор Института трансформации общества Олег Соскин. Он уверен, что Зеленский производит зачистку силового блока перед началом массовых протестов."На такие вещи президенты идут в разных странах в том случае, если готовятся определенные решительные действия в сфере обороны", – считает аналитик.Соскин добавил, что на Украине возможно нарастание недовольства в обществе и волнения среди трудящихся. Люди недовольны решениями, которые принимают власти страны. А это неминуемо приведет к протестам.Зачистка происходит в настоящее время в сфере СБУ. Напомним, недавно с поста главы МВД ушел Арсен Аваков. По мнению эксперта, он был настоящим профессионалом своего дела. Однако Зеленскому выгодно поменять его на серую мышь, которой легко управлять. Аваков занимал пост главы МВД с 2014 года, как раз с момента, когда на Украине случился госпереворот.