Генеральный директор АНО Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров рассказал президенту Владимиру Путину о результатах работы платформы.

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал президенту Владимиру Путину о результатах работы платформы.Во время встречи с Владимиром Путиным Алексей Комиссаров отметил, что уже прошло три года с момента создания АНО "Россия – страна возможностей". Президент напомнил, что эта организация существует "для повышения социальной мобильности людей, чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей".Комиссаров рассказал, что на данный момент запущено 26 проектов платформы, в которых в общей сложности приняли участие более восьми миллионов человек. Свыше 26 тысяч являются победителями и призерами, сообщил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей".По даннымВЦИОМ, которые озвучил Комиссаров, 64% россиян считают, что у молодых людей есть возможности реализовать себя в своей стране. Среди участников проектов "Россия – страна возможностей" в этом уверены 93%. Также 83% конкурсантов отметили, что участие в проектах положительно повлияло на их самореализацию, 65% – сообщили, что проекты помогли понять призвание, 97% – отметили пользу от конкурсов, 78% – стали более уверенными в себе."За это время немало сделано", – обратил внимание Путин.Также Комиссаров рассказал о проекте "Лидеры России". По словам руководителя АНО "Россия – страна возможностей", победители этого конкурса весьма востребованы. 300 человек назначены на серьезные посты. "Среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, вице-президенты крупных компаний, федеральные директора, главврачи больниц", – подчеркнул Алексей Геннадьевич.Например, победитель "Лидеров России" Евгений Григорьев стал мэром Якутска, победитель второго сезона проекта Игнат Петухов – вице-губернатором Оренбургской области, а Дарья Гриц, которая получила первое место в третьем сезоне, – проректором по образованию научно-технологического университета "Сириус".Комиссаров подарил Путину книгу "Почему Россия – страна возможностей?" с цитатами участников проектов. "По секрету скажу, что если мне бывает тяжело, я тогда читаю цитаты наших участников, причем от 10-летних девчонок и мальчишек до таких умудренных опытом людей", – сказал руководитель президентской платформы.