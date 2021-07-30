Россиянам следует быть готовыми к возможной эвакуации из Турции. Об этом сообщили в Генконсульстве России. Это связано с мощным лесным пожаром, который бушует в курортном городе Мармарисе. ..

Россиянам следует быть готовыми к возможной эвакуации из Турции. Об этом сообщили в Генконсульстве России.Это связано с мощным лесным пожаром, который бушует в курортном городе Мармарисе. В Консульстве добавили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо следовать указаниям местных властей и добавили, что с российскими туристами поддерживают связь туроператоры, префектура и муниципальные службы генконсульства, сообщает