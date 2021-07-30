Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детского сада города Петушки, обвиняемой в получении взяток в значительном и крупном размерах.

Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детского сада города Петушки, обвиняемой в получении взяток в значительном и крупном размерах.По версии следствия, с августа 2017 года по июль 2018 года заведующая детским садом получила от индивидуального предпринимателя за заключение контрактов на поставку продуктов питания незаконное денежное вознаграждение на сумму более 75 тысяч рублей.За совершение аналогичных действий с сентября 2018 года по апрель 2020 года обвиняемая получила уже от другого коммерсанта денежные средства на сумму более 200 тысяч рублей.Вину в совершении преступлений она не признала. В настоящее время женщина находится под домашним арестом.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления следственного комитета РФ по Владимирской области.