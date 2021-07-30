В одной из больниц Новосибирска скончался двухмесячный младенец, который, предположительно, заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Точную причину смерти устанавливают ..

В одной из больниц Новосибирска скончался двухмесячный младенец, который, предположительно, заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Точную причину смерти устанавливают эксперты.Некоторые СМИ писали, что у маленькой девочки диагностировали ковид, который поразил 60% её лёгких. Но пока неизвестно, стал ли коронавирус основной причиной смерти младенца. Министерство здравоохранения Новосибирской области направило родителям и близким ребёнка свои соболезнования, сообщает