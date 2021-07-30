В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела.

Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области в результате реализации оперативной информации задержан житель города Владимира, 1994 г.р., подозреваемый в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.Из квартиры задержанного оперативники изъяли более 1,20 гр наркотического средство α-PVP. Кроме этого, сотрудники полиции обнаружили одноразовые шприцы, металлические трубки, пластиковые бутылки и прочие приспособления, используемые для потребления наркотических средств.В ходе дальнейшей работы установлено, что мужчина в течение нескольких месяцев систематически предоставлял квартиру наркозависимым лицам для немедицинского потребления наркотических средств.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) и ч.1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).Фигурант заключен под стражу.