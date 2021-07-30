Злоумышленник проник в машину, которая была припаркована у гаража.

К сотрудникам патрульно-постовой службы МО МВД России «Муромский», находившимся на маршруте патрулирования, обратился мужчина, сообщивший о краже имущества из его автомобиля. Мужчина пояснил, что накануне вечером припарковал авто у гаража в кооперативе, а вернувшись днем заметил, что отсутствует часть комплектующих, в том числе аккумуляторная батарея.Сумма причиненного собственнику ущерба превысила 17 000 рублей.По горячим следам сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на гараже. В результате личность злоумышленника была установлена. Им оказался 41-летний безработный местный житель.В этот же день фигурант был задержан. В содеянном он сознался.Похищенное имущество, подготовленное фигурантом к сбыту, сотрудники полиции обнаружили в хозяйственной постройке рядом с домом злоумышленника.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража).