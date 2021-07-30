В результате мероприятий сотрудниками полиции выявлено 12 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания...

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с подразделениями столичного Главка выявили факты нарушения миграционного законодательства на территории Москвы.Работа сотрудников органов внутренних дел была направлена на установление мест незаконного нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства, их проживания и трудовой деятельности.Так, полицейскими на предмет наличия документов, удостоверяющих личность, патентов, а также регистрации проверено в общей сложности более 600 приезжих из ближнего зарубежья, проживающих в 2 крупных хостелах на улице Добролюбова и в Кулаковом переулке.В результате мероприятий сотрудниками полиции выявлено 12 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».На каждого нарушителя наложен административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.В настоящее время оперуполномоченными УЭБиПК проверяется правомерность и обоснованность использования указанных помещений в качестве места организации временного проживания иностранных граждан.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73