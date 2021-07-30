Сотрудники полиции, возвращаясь вечером в отдел ГИБДД, расположенный на улице Исаковского, заметили на земле недалеко от трамвайных путей бесхозные рюкзак и кофту...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Людмила Сущина и лейтенант полиции Сергей Федин, возвращаясь вечером в отдел ГИБДД, расположенный на улице Исаковского, заметили на земле недалеко от трамвайных путей бесхозный рюкзак и кофту. Незамедлительно было принято решение остановиться и осмотреть место. Подойдя ближе, полицейские заметили, что рюкзак приоткрыт и из него видны личные вещи и листы с конспектами. Было принято решение забрать потерянные вещи и найти хозяина.В отделе ГИБДД содержимое рюкзака было осмотрено. В сумке оказались различные документы, в том числе водительское удостоверение и студенческий билет. Инспекторы связались с гражданином и вызвали к себе в подразделение, чтобы вернуть потерянное.В отделе полиции молодой человек рассказал, что его знакомая травмировалась, и ее срочно нужно было доставить в больницу. В спешке он не заметил, что рюкзак и кофта остались на крыше машины. Во время движения вещи упали и остались лежать на улице.Молодой человек выразил сотрудникам ГИБДД УВД по СЗАО слова благодарности за неравнодушие и оказанную помощь.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56