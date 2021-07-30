"Злоумышленники через подставные юридические лица приобретали новые иномарки премиум-класса, затем оформляли подложные договоры купли-продажи", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого занимались мошенничеством в сфере страхования.По предварительным данным, криминальная организация действовала на территории столицы с 2016 по 2020 год. Злоумышленники через подставные юридические лица приобретали новые иномарки премиум-класса, затем оформляли подложные договоры купли-продажи, в которых значительно увеличивали стоимость транспорта. При страховании автомобилей аферисты подавали в компании заведомо фиктивные документы. Таким образом, сумма страхового возмещения, предусмотренного на случай угона или повреждения транспортного средства, существенно возрастала.Затем участники организации, среди которых были и профессиональные каскадеры, управляя приобретенными автомобилями, умышленно совершали столкновения с различными преградами. В результате иномарки получали серьезные повреждения, что в большинстве случаев исключало возможность их дальнейшей эксплуатации. После этого сообщники получали завышенные страховые выплаты.По версии полицейских, преступное сообщество состояло из нескольких организованных групп, характеризовалось сплоченностью, четким распределением ролей и тщательным планированием противоправной деятельности.В 2020-2021 годах оперативники при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали более 20 предполагаемых участников групп, входивших в сообщество. Его лидер объявлен в федеральный розыск.Следователем УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, сообщники причастны к совершению более 30 противоправных деяний. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил 130 млн рублей.На основании материалов, собранных оперативниками, в отношении предполагаемых лидера и троих участников преступного сообщества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск руководителя организации, установление возможных соучастников и всех фактов противоправной деятельности злоумышленников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк