Имея доступ к вещам пожилых людей, злоумышленница обнаружила денежные накопления, которые хозяйка хранила в сумке, и похитила их...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Тимирязевскому району г. Москвы задержали 39-летнюю подозреваемую в краже денежных средств в крупном размере.Установлено, что злоумышленница на протяжении двух недель работала сиделкой в квартире пожилых граждан, расположенной на улице Костякова. Имея свободный доступ к вещам хозяев, женщина обнаружила денежные накопления, которые хозяйка хранила в сумке. В один из дней под предлогом покупки лекарств она взяла принадлежащие пенсионерам денежные средства в размере 930 тысяч рублей, вышла из дома и не вернулась. Позже пожилая москвичка, обеспокоенная долгим отсутствием сиделки, обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Академика Тюленева задержали подозреваемую. Ею оказалась 39-летняя приезжая женщина. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Тимирязевский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Также в отношении злоумышленницы составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29